Violenta colisão seguida de capotamento provoca um ferido grave em Guimarães

Um homem de 26 anos ficou gravemente ferido em virtude de uma colisão seguida de capotamento e queda em altura, na noite de sábado, na EN 101, no lugar da Ribeira, em Sande São Martinho, Guimarães.

Além do ferido grave, um homem de 39 anos sofreu ferimentos ligeiros. O acidente terá sido provocado pela colisão das duas viaturas, com uma delas a capotar para um terreno, com um desnível de alguns metros relativamente à estrada. O outro carro imobilizou-se contra um poste, algumas dezenas de metros mais à frente.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas receberam o alerta para o acidente às 20.46 e prestaram socorro com onze elementos e quatro viaturas. Ambas as vítimas foram transportadas para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, acompanhadas pela VMER. A GNR esteve no local e registou a ocorrência.