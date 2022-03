Visitas grátis para conhecer a "Árvore do Ano em Guimarães"

O jardim da milenar Quinta de Margaride abre as suas portas aos visitantes para celebrar a primavera.

Tomando o primeiro sábado da primavera como mote, a Villa Margaridi, em Guimarães, abre gratuitamente o seu jardim, classificado como monumento de interesse público, aos visitantes, este sábado. Uma oportunidade para conhecer, entre outras, a camélia centenária que foi recentemente eleita com "Árvore do Ano em Guimarães".

Numa altura em que a propriedade em que está inserido celebra mil anos, a Villa Margaridi organiza a primeira edição do Garden Open Day, proporcionado a entrada livre e visitas guiadas ao seu jardim barroco. Além do jardim, a propriedade possui três árvores classificadas individualmente como de interesse público, um diospireiro, que se admite possa ser a árvore de fruto mais alta de Portugal, com quase 20 metros, uma pereira centenária, de porte imponente, que a organização indica que poderá estar a florir este fim de semana, e uma Camélia Japónica.

A Villa Margaridi fica a cinco minuto do Centro Histórico de Guimarães, num local muito reservado pela vegetação, o que faz com que muitos vimaranenses só a conheçam pelo nome. Esta é uma oportunidade para conhecer uma propriedade que pertenceu a Mumadona Dias, a condessa que mandou construir o Castelo de Guimarães e que está no domínio dos condes de Margaride, desde meados do século XVII.

Para evitar resíduos, a organização pede aos visitantes que tragam uma caneca para degustar um chá de camellia sinensis, acompanhado de biscoitos. A organização do Margaridi Garden Open Day "pretende dar o seu contributo para a criação de novos públicos amantes e respeitadores da biodiversidade, promovendo assim uma nova abordagem e um novo ciclo na nossa relação com a "Casa Comum"."