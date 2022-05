Voluntários passeiam animais de canil sobrelotado em Guimarães

Nas manhãs de sábado, 50 voluntários da Sociedade Protetora dos Animais de Guimarães (SPAG) tiram os cães das jaulas e levam-nos a passear.

O Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO) está lotado, os seis funcionários não têm mãos a medir e não lhes resta tempo para fazerem este trabalho. Sem estas pessoas, muitos dos cães passariam semanas sem ver a luz do dia. Inicialmente eram cinco, e, como estão limitados a duas horas, viam-se obrigados a fazer escolhas.

"Levava à rua aqueles que me parecia que estavam mais desesperados", afirma Renato, um dos voluntários mais dedicado. O pavilhão do CRO, onde ficam as jaulas dos cães, parece-se com a imagem que temos de uma prisão. Corredores escuros onde se sucedem portas com grades de ferro. Atrás de cada porta, há um cão confinado a um espaço que não é maior que uma cabine telefónica. O interior é escuro e o alvoroço dos animais, irritados por longos períodos em cativeiro, torna a permanência no local insuportável. Na porta de cada jaula há um nome. "Foi uma conquista", afirma Isabel Rodrigues, vice-presidente da SPAG. "Antes, eram simplesmente postos aqui como se fossem coisas", atalha.