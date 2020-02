Acidente na Póvoa de Lanhoso faz quatro feridos

Delfim Machado Hoje às 16:04 Facebook

Um acidente entre dois automóveis, ocorrido na Estrada Nacional 103, na Póvoa de Lanhoso, causou ferimentos em quatro pessoas, uma delas com gravidade, esta quinta-feira à tarde.

O alerta para os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso foi dado às 14.15 horas, disse fonte da corporação, e do acidente resultaram "três feridos ligeiros e um grave".

Para o local, na freguesia de Rendufinho, foram três ambulâncias e um veículo de desencarceramento da corporação povoense, mais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães e a GNR da Póvoa de Lanhoso.

Todas as vítimas receberam assistência no local e foram transportadas para o Hospital de Braga. Os trabalhos de limpeza da via terminaram menos de uma hora depois do alerta e a circulação já se fazia com normalidade às 15.30 horas.

A EN103 é uma das estradas mais movimentadas daquela região, pois liga Braga a Chaves, passando por concelhos como Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Boticas.