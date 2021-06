Bombeiro ferido a combater fogo no restaurante do Diverlanhoso

Delfim Machado Hoje às 15:43 Facebook

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso combateram, este sábado, um incêndio no restaurante panorâmico do Parque Aventura Diverlanhoso, na Póvoa de Lanhoso. Um bombeiro ficou ferido sem gravidade.

O elemento da corporação povoense teve de ser assistido no local e foi transportado para o Hospital de Braga. "Sofreu um golpe de calor com uma intoxicação, ou de fumo ou da parte do alcatrão, porque era ele que estava mesmo na parte da frente", disse ao JN o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

O incêndio deu-se na zona da chaminé do restaurante e o calor propagou-se ao interior do espaço. A corporação povoense foi alertada poucos minutos antes das 12 horas e extinguiu o fogo "em poucos minutos", disse o segundo comandante. A dificuldade prendeu-se com os trabalhos de rescaldo que se prolongaram pela tarde devido à acumulação de vários materiais no teto que foi preciso retirar por precaução.

Foram mobilizados quatro viaturas e 17 elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, mais a GNR do mesmo concelho.