Camião cai para ribanceira de 20 metros na Póvoa de Lanhoso

Um camião caiu, nesta segunda-feira, para uma ribanceira com cerca de 20 metros, causando ferimentos no motorista, que foi assistido nas Urgências do Hospital de Braga.

O despiste ocorreu na localidade de Friande, concelho da Póvoa de Lanhoso, ferindo sem grande gravidade o condutor do pesado, um homem de 40 anos residente na freguesia vizinha de Parada de Bouro, do município de Vieira do Minho.

O camião retirado através de uma ação levada a cabo por uma equipa especializada neste tipo remoção de veículos de grande dimensão e tonelagem em locais de acessos particularmente difíceis.

Envolvidos no socorro, estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, empenhando cerca de 15 operacionais, com vários veículos de desencarceramento e de incêndio. A ocorrência foi registada pela GNR da Póvoa de Lanhoso, que auxiliou nas operações de socorro.