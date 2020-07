Casal resgatado após subida das águas do Cávado na Póvoa de Lanhoso

Carlos Rui Abreu Hoje às 17:44 Facebook

Um casal, ambos com cerca de 30 anos, foi surpreendido este domingo pela subida repentina do caudal do Rio Cávado, na Praia Fluvial de Verim, freguesia de Monsul, Póvoa de Lanhoso.

"Um casal estava numa rocha no rio e, devido à proximidade com um das bocas de descarga da Barragem de Caniçada, o caudal subiu e eles acabaram por ficar rodeados de água por todos os lados", explicou, ao JN, António Veloso, comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

Apesar da rápida chegada dos meios de socorro, nomeadamente equipas de mergulhadores, o casal viria a ser resgatado do rio por um popular que estava munido de uma canoa. "Estão bem e já no próprio carro a caminho de casa", afiançou António Veloso. Não passou de um enorme susto.