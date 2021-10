Choque com camião provoca ferido grave na Póvoa de Lanhoso

Joaquim Gomes Hoje às 10:27 Facebook

O choque de um automóvel e um camião provocou um ferido grave e três ligeiros, na Estrada Nacional 103, à passagem pela freguesia de Frades, do concelho da Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, em acidente ocorrido ao início da manhã desta sexta-feira.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, através de duas dezenas de operacionais, dado que entre outras situações, houve que desencarcerar de um automóvel uma das vítimas, transportada já para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, com a ajuda de meios oriundos do INEM, uma médica e um enfermeiro.

Segundo explicou no local, ao JN, o comandante das operações de socorro, Vítor Coelho, dos Bombeiros Voluntários de Póvoa de Lanhoso, foram mobilizadas quatro ambulâncias, um veículo desencarcerador e ainda um de comando.

Esta ocorrência foi registada pelo Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga, que ao mesmo tempo desembaraçou igualmente a circulação rodoviária.