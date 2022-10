Colisão entre carro e moto causa dois feridos graves na Póvoa de Lanhoso

Dois feridos em estado grave é o balanço provisório de uma colisão entre uma moto e um automóvel, na Estrada Nacional 103, ao final da tarde deste sábado, na zona da Rita, em Covelas, Póvoa de Lanhoso.

O acidente de viação ocorreu junto de um cruzamento que acede a Braga e Amares, na Variante Braga - Póvoa de Lanhoso, no momento em que os veículos se cruzaram.

No socorro estiveram cerca de duas dezenas de operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, que saiu do Hospital Central de Braga.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso transportaram os sinistrados para o Hospital Central de Braga.

A GNR registou a ocorrência depois de regularizar os transtornos com o fluxo rodoviário e de colaborar nas ações de socorro aos dois ocupantes da moto.