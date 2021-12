Colisão na Póvoa de Lanhoso faz seis feridos e destrói carros

Paulo Jorge Magalhães Ontem às 23:44 Facebook

Uma colisão frontal entre dois automóveis na localidade de Serzedelo, no concelho de Póvoa de Lanhoso, esta terça-feira à noite, provocou seis feridos, todos ligeiros.

As vítimas do acidente, ocorrido na EN103, que liga Póvoa de Lanhoso a Vieira do Minho, foram transportadas para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros. Quatro dos feridos seguiam numa das viaturas envolvidas na colisão e os outros dois na outra. São todos de Vieira do Minho.

O acidente deixou as duas viaturas completamente danificadas obrigou ao corte da via.

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o alerta para a colisão foi dado às 22.07 horas. Ao local, acorreram 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.