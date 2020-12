Derrame de gasóleo de dez quilómetros perturba circulação na EN103

Joaquim Gomes Hoje às 12:10 Facebook

Um derrame de gasóleo, que se estendeu ao longo de quase dez quilómetros, perturbou a circulação na EN103, durante esta quinta-feira de manhã, e originou uma fila longa, principalmente no sentido da Póvoa de Lanhoso para Braga, na Variante da Serra do Carvalho, das vias mais movimentadas deste distrito.

Segundo o JN apurou no local, a mancha de gasóleo atingiu ambas as vias de circulação, mas afetou principalmente o sentido Este-Oeste (Póvoa de Lanhoso-Braga), gerando filas de vários quilómetros enquanto decorriam trabalhos de limpeza em todo aquele troço.

O derrame de gasóleo terá tido origem num trator de mercadorias, sem semirreboque acoplado, que é de uma empresa da Póvoa de Lanhoso, que por volta das nove horas se dirigia para Braga.

Na zona estão quatro patrulhas da GNR oriundas dos destacamentos de Trânsito de Braga e Territorial da Póvoa de Lanhoso, enquanto uma empresa contratada pela Infraestruturas de Portugal tem vindo a aplicar uma solução de pó de pedra para evitar eventuais derrapagens do veículos que vão circulando, sob chuva intensa nesta zona afetada, dentre as Rotundas do Ouro (Póvoa de Lanhoso) e Santa Lucrécia de Algeriz (Braga).