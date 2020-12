Despista-se e bate contra árvore na Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 14:42 Facebook

Um despiste ocorrido ao final da manhã desta terça-feira causou ferimentos num idoso, na Póvoa de Lanhoso. O condutor perdeu o controlo do automóvel e acabou por chocar contra uma árvore. Teve de ser desencarcerado.

O alerta via CODU foi dado pouco antes das 12.30 horas. O idoso estava encarcerado no automóvel, junto a uma árvore, à face da Estrada Nacional 205, na rua da Varziela, freguesia de Sobradelo da Goma.

Dada a situação da vítima presa no interior do automóvel, foi necessário recorrer aos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso. A corporação povoense mobilizou três viaturas e "procedeu ao desencarceramento" do homem que sofreu "ferimentos ligeiros", disse ao JN António Veloso, comandante dos bombeiros.

O transporte para o Hospital foi feito pela ambulância da Cruz Vermelha de Rio Caldo, que também prestou assistência ao homem. No local esteve ainda a GNR da Póvoa de Lanhoso, com duas patrulhas.