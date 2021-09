Homem de 44 anos morre eletrocutado na Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 20:13 Facebook

Um homem morreu eletrocutado em Monsul, no concelho da Póvoa de Lanhoso, este sábado à tarde. Estaria a cortar um fio quando entrou em paragem cardiorrespiratória. Tinha 44 anos.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso foram alertados às 18.23 horas. À chegada à Rua da Pousadela, na freguesia de Monsul, encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória. Foram efetuadas manobras de reanimação, mas já não foi possível salvar o homem.

No local, a população informou que a vítima estaria a cortar um fio de eletricidade.

Para além dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso, esteve no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga e a viatura do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, do Porto, que auxiliou os familiares que estavam presentes.

A GNR de Amares tomou conta da ocorrência e está a investigar.

O corpo foi transportado para o gabinete médico-legal do Hospital de Braga, onde será autopsiado.