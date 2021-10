Homenagem ao escritor Altino do Tojal divide freguesia da Póvoa do Lanhoso

Sandra Freitas Hoje às 13:21 Facebook

Divergências políticas na base da polémica com memorial de Altino do Tojal, na Póvoa do Lanhoso.

A ideia de uma homenagem ao escritor e jornalista Altino do Tojal, na freguesia de Sobradelo da Goma, na Póvoa de Lanhoso, deixou a população dividida em duas fações, entre aqueles que concordam com a instalação de um memorial e os que não reconhecem o autor do livro "Os putos" como homem da terra, apesar de ter sido ali sepultado, em julho de 2018, aquando da sua morte. Na génese da discórdia estarão divergências políticas.

Maria Emília Fernandes, irmã de Altino do Tojal, fez parte de um grupo de amigos que propôs uma homenagem ao escritor. A ideia terá sido bem acolhida no seio da Câmara e pelo presidente da Junta, Abílio Rodrigues, que explica que a confusão se instalou pouco tempo antes das eleições autárquicas, quando uma imagem de um memorial que estava a ser construído chegou, via Whatsapp, a diferentes contactos, entre eles membros da oposição.