Um incêndio que irrompeu ao final da manhã desta quinta-feira, na chaminé de um restaurante, alarmou o centro da vila da Póvoa de Lanhoso.

As chamas, na cozinha da churrascaria Prontido, propagaram-se do rés-do-chão aos pisos superiores e ao telhado do edifício.

A intervenção dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso impediu que as chamas alastrassem aos edifícios contíguos, naquela zona histórica da Póvoa de Lanhoso.