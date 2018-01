Ontem às 22:48 Facebook

Uma mulher foi atropelada no centro da vila da Póvoa de Lanhoso, quando atravessava a passadeira, esta segunda-feira.

O atropelamento ocorreu a meio da tarde, na Rua 25 de Abril. A mulher, de meia-idade, foi atingida ao atravessar a passadeira e logo socorrida pelos populares.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM estacionada no Hospital de Braga. A GNR da Póvoa de Lanhoso registou a ocorrência.