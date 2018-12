Casa de vereador de Póvoa de Lanhoso em área agrícola fica sem licença

Delfim Machado Ontem às 23:25 Facebook

A licença de construção da casa do vereador Frederico Castro, líder do PS na Póvoa de Lanhoso, vai ser retirada pela Câmara porque parte da habitação foi construída em Reserva Agrícola Nacional (RAN).

A proposta foi ontem à reunião de Câmara, mas os vereadores do PS abandonaram a sala, pelo que a votação vai ser repetida na próxima reunião.

Recorde-se que a Câmara já tinha denunciado que a casa do vereador fora construída em RAN, deixando-a em condições de ser demolida assim que a Autarquia queira. Frederico Castro ainda pediu à RAN que admitisse uma exceção, mas o pedido foi negado. Agora, só a alteração do Plano Diretor Municipal, que depende do Executivo PSD liderado por Avelino Silva, é que regularizará o problema. Até lá, a Câmara pode demolir.

"A casa está clandestina, a caducidade da licença administrativa de obras é a única solução. Logo veremos se a alteração vai ser enquadrada na revisão do PDM", justificou Avelino Silva, ao JN. Ontem, por não haver quórum devido ao abandono dos vereadores do PS e falta por doença de um do PSD, a Câmara não pôde aprovar a caducidade da licença.

Os vereadores do PS abandonaram a sala depois de terem pedido dados sobre processos análogos ao de Frederico Castro, insinuando que o do vereador foi tratado de forma mais rápida que o normal. "Existem processos que andam anos até à caducidade da licença, este foi em três meses", disse o vereador socialista, que apelida o presidente de "tirano" e "ditador". Para Frederico Castro, "a Câmara está a usar um processo pessoal de um munícipe para atacar um vereador, por vingança" pelo facto de este ter denunciado a existência de um alegado esquema de favorecimento municipal a obras ilegais.

Área irregular

Nem toda a casa está construída em RAN, mas as partes discordam na percentagem. Frederico Castro diz que são 25%, para a Câmara são 40% e piscina.

Abuso de poder

Frederico Castro vai processar o presidente por abuso de poder, por usar "o processo de um munícipe com fins políticos".

Sem habitantes

Por não ter licença, a casa não pode ser habitada, ter água ou luz.