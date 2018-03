Mulher em estado grave após colisão na EN 103

Delfim Machado Hoje às 12:31 Facebook

Uma colisão na Estrada Nacional 103 provocou um ferido grave, ao início da manhã deste sábado, na freguesia de Covelas, no concelho da Póvoa de Lanhoso, Braga.

Segundo apurou o JN, a vítima é uma mulher de 23 anos.

No local, estiveram 10 elementos e três viaturas dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, tal como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

O alerta para o acidente, que não provocou mais vítimas, foi dado às 7.55 horas.

O Posto da GNR da Póvoa de Lanhoso regularizou o trânsito e registou toda a ocorrência, com os militares do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga.