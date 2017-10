Despiste fez três feridos na Póvoa de Lanhoso

Joaquim Gomes Hoje às 18:15 Facebook

Um despiste que causou três feridos, um dos quais teve de ser desencarcerado, ocorreu durante esta tarde de quarta-feira na Póvoa de Lanhoso.

O acidente verificou-se na Estrada Nacional 205, na freguesia de Fontarcada, concelho da Póvoa de Lanhoso, no troço que liga a Cabeceiras de Basto.

No local intervieram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, através de nove operacionais, com duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento, bem como uma patrulha do Posto Territorial da GNR da Póvoa de Lanhoso.