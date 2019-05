Encontrado idoso que estava desaparecido na Póvoa de Lanhoso

Hoje às 12:30 Facebook

Foi encontrado o homem de 77 anos que estava desaparecido desde a noite deste sábado, na Póvoa de Lanhoso. Foi encontrado numa zona de floresta e levado ao hospital.

O idoso foi localizado na manhã deste domingo próximo do local onde desapareceu, numa zona floresta. Fonte da GNR disse ao JN que o homem, de 77 anos, estava aparentemente bem embora desorientado, mas foi transportado ao hospital para ser observado.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher o homem, que sofre de Alzheimer, desapareceu na noite do passado sábado do lar onde estava internado. O alerta foi dado às autoridades por volta das 23 horas.

A GNR desencadeou uma operação de busca, que se prolongou durante a manhã deste domingo, com a colaboração dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso.