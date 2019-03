Idoso morre em incêndio na Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 09:19 Facebook

Um homem de 85 anos foi encontrado sem vida após um incêndio ocorrido em casa, este sábado de madrugada, em Geraz do Minho, concelho da Póvoa de Lanhoso.

O corpo estava carbonizado quando os Bombeiros chegaram à casa onde deflagrou o fogo, na rua Martim Moniz daquela freguesia.

O alerta para os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso foi às 2.05 horas, disse ao JN fonte da corporação povoense. De imediato foram acionados quatro veículos e onze elementos, mas já não foi possível evitar a morte do homem, habitante na residência que ardeu.

Desconhecem-se, para já, as causas do fogo. No local esteve ainda a GNR da Póvoa de Lanhoso que tomou conta da ocorrência. Depois de confirmado o óbito, o corpo do homem foi transportado pelos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso para o Instituto de Medicina Legal de Braga.