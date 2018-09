Incêndio de grandes dimensões junto ao parque radical da Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Um incêndio de grandes dimensões está a deflagrar, neste sábado, nas imediações do parque radical DiverLanhoso, na União de Freguesias de Fonte Arcada e Oliveira, Póvoa de Lanhoso.

O fumo do incêndio já atingiu o parque, levando à evacuação do local e proibição de entrada de mais pessoas, por precaução. As pessoas foram deslocadas para o Centro Social de Serzedelo, onde está localizado também o posto de comando.

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) contou ao JN, o alerta foi dado às 9.43 horas deste sábado. As operações estão a cargo da segunda comandante distrital Marinha Isabel Esteves.

O incêndio está a mobilizar cada vez mais meios, nomeadamente, das corporações do Minho. Até ao momento, estão no local, 158 operacionais dos bombeiros, 46 viaturas e sete meios aéreos.