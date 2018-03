Incêndio destruiu restaurante do castelo da Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 10:12 Facebook

Um incêndio destruiu, na madrugada desta sexta-feira, o restaurante situado nas imediações do Castelo de Lanhoso, concelho da Póvoa de Lanhoso.

O estabelecimento de hotelaria situado no cimo do Monte do Pilar, o maior monolítico da Península Ibérica, ficou completamente destruído. Ainda assim, não se registaram danos no património histórico.

O alerta para os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso foi dado às 1.49 horas, disse fonte da corporação que mobilizou seis viaturas e 20 elementos para o combate às chamas. A ocorrência só foi dada como terminada perto das quatro horas da manhã.

Apesar de o edifício ser de pedra, as chamas atingiram todo o interior e não deixaram praticamente nada intacto. No local esteve a GNR da Póvoa de Lanhoso que está a investigar as causas do incêndio que são, para já, desconhecidas.