INEM salva bebé encontrado a boiar na banheira de casa em Braga

A rápida intervenção do INEM, dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso e da GNR foi decisiva para salvar um bebé de onze meses, encontrado a boiar na banheira de casa.

A criança estava a tomar banho, acompanhada por um irmão mais velho, quando foi encontrada pela mãe a boiar na banheira de casa, sábado de madrugada, em Geraz do Minho, concelho da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.

Acionado o 112, uma médica e um enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) baseada no Hospital Central de Braga chegaram rapidamente à residência da criança, tendo realizado as primeiras manobras de reanimação, com os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

Revertida a situação de agonia do bebé, o menino seguiu para a Sala de Emergência do Hospital Central de Braga, com a GNR das Póvoa de Lanhoso a escoltar a viatura do INEM, de forma a chegar o mais rapidamente possível ao hospital, numa luta contra o tempo, decisiva para salvar esta criança.

O bebé já não corre perigo de vida. Está internado nas Observações do Hospital de São João, no Porto, a evoluir favoravelmente, transferido do Hospital Central de Braga.