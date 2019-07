Oito feridos em acidente na Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 19:48 Facebook

Um acidente entre três automóveis na Póvoa de Lanhoso fez oito feridos, ao final da tarde deste domingo, na freguesia de Covelas.

O sinistro deu-se na Estrada Nacional 103, na serra do Carvalho, numa zona onde acontecem regularmente acidentes. Segundo o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados dez bombeiros e cinco viaturas da corporação da Póvoa de Lanhoso.

O alerta foi dado às 18.42 horas, indica o mesmo portal, sendo que no local esteve ainda a GNR da Póvoa de Lanhoso, que tomou conta da ocorrência. A primeira indicação é que todos os oito feridos sejam considerados ligeiros. Foram transportados para o Hospital de Braga após receberem assistência no local do embate.