Pai e filho desencarcerados após despiste na Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

Um despiste ocorrido esta quinta-feira à tarde na freguesia de Rendufinho, concelho da Póvoa de Lanhoso, causou ferimentos ligeiros em dois homens, pai e filho, com 68 e 35 anos.

Ambos tiveram de ser desencarcerados pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso. A corporação mobilizou 14 homens em três veículos com o alerta dado às 17.30 horas.

Após o socorro às vítimas no local, a corporação povoense transportou as vítimas para o Hospital de Braga. No caminho para o estabelecimento de saúde bracarense, o homem mais velho piorou o estado de saúde e inspira maiores cuidados.

No local também esteve a Brigada de Trânsito de Braga da GNR, que tomou conta da ocorrência.