Três feridos em despiste de carrinha com idosos na Póvoa de Lanhoso

O despiste de uma carrinha que transportava idosos do Centro Social de Taíde, no concelho da Póvoa de Lanhoso, fez três feridos ligeiros, esta quinta-feira de tarde.

O sinistro ocorreu na zona de Simães, da freguesia de Fonte Arcada, também naquele concelho. Por motivos que se desconhecem, o condutor perdeu o controlo da viatura e acabou numa berma com declive. A carrinha, com capacidade para nove pessoas, ficou com a parte da frente danificada.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso receberam o alerta às 17.35 horas, tendo mobilizado 21 bombeiros em oito veículos. No local, a corporação povoense assistiu as vítimas e transportou-as para o Hospital de Braga. No local esteve ainda a GNR da Póvoa de Lanhoso.