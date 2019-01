Um morto e um ferido grave em acidente na Póvoa de Lanhoso

Emília Monteiro Hoje às 16:14 Facebook

Um homem morreu e outro ficou em estado grave na sequência de um choque frontal, em Covelas, Póvoa de Lanhoso.

Os dois veículos ligeiros circulavam na Estrada Nacional n.º103, entre Braga e a Póvoa de Lanhoso, numa zona conhecida como o Lugar da Rita.

O ferido grave foi transportado para o Hospital de Braga. A vítima mortal seguia numa carrinha branca.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários, os Sapadores de Braga e os Bombeiros da Póvoa de Lanhoso. Estiveram ainda dois veículos de desencarceramento já que as duas vitimas ficaram presas no interior dos automóveis.