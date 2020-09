Carlos Rui Abreu Hoje às 19:30 Facebook

Uma colisão entre um motociclo e um carro ligeiro provocou, esta tarde, um ferido grave, na Póvoa de Lanhoso.

O acidente ocorreu minutos antes das 19 horas em Covelas, Póvoa de Lanhoso, junto ao cruzamento do aterro sanitário, na EN103.

O jovem motociclista, com cerca de 20 anos, foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e pela VMER do INEM do Hospital de Braga.

Depois de estabilizado, foi transportado para a unidade hospitalar bracarense.