Misericórdia da Póvoa de Lanhoso cria hospital de retaguarda para 80 doentes covid

Luís Moreira Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Misericórdia da Póvoa de Lanhoso irá abrir, dentro de uma semana, um hospital de retaguarda para doentes covid em convalescença com 80 camas em quartos individuais, disse ao JN fonte do organismo.

O provedor, Humberto Carneiro, adiantou que a estrutura de saúde será montada, no quadro de um acordo com Administração Regional de Saúde do Norte, no edifício da antiga residência universitária construída pelo ISAVE- Instituto Superior do Vale do Ave: "a Câmara pediu o prédio ao banco que o detém e a Misericórdia vai investir 200 mil euros em equipamento médico e adaptação dos quartos", adiantou.

A unidade de saúde, disse, será apoiada por oito a dez médicos, 40 enfermeiros e 50 auxiliares de saúde, a maioria recrutados, de propósito, por um período de três meses.

O edifício está a ser adaptado com a criação de gabinetes médicos, transformação de quartos duplos em individuais, instalação de sistemas de televisão e de internet: "daremos todas as condições aos utentes quer em termos de cuidados médicos, quer de conforto", salientou.

A antiga residência universitária tinha mais de 400 camas, pelo que - sublinha o responsável - se a pandemia piorar tem capacidade para acolher mais 40 ou mesmo 80 quartos, chegando aos 160.

A Misericórdia local gere atualmente o Hospital António Lopes onde são feitas três mil cirurgias e atendidos três mil doentes, por ano.