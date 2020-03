Morreu vítima de colisão na EN103 na Póvoa de Lanhoso

Joaquim Gomes Ontem às 23:43 Facebook

A vítima que ficou em estado grave na colisão ocorrida na passada quinta-feira na Estrada Nacional 103, à passagem pela Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, faleceu esta terça-feira, no Hospital Central de Braga.

Elvis Silva, de 18 anos, residente no concelho vizinho de Vieira do Minho, não resistiu aos ferimentos, devido ao choque do carro que conduzia com outro automóvel, ao início da tarde da passada quinta-feira, na localidade de Arcas, Póvoa de Lanhoso.

Enquanto os três outros feridos não inspiravam grandes cuidados, o jovem vieirense teve de ser desencarcerado pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso. A EN 103 ficou cortada, durante cerca de meia hora, em ambos os sentidos, pelos militares do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga, para a segurança das operações de socorro.