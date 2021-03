Operário gravemente ferido ao cair do quarto andar do prédio mais alto da Póvoa de Lanhoso

Joaquim Gomes Hoje às 21:03 Facebook

Um operário ficou gravemente ferido ao cair desde o quarto andar para a rua, este sábado. Estava a trabalhar numa obra de requalificação, a decorrer no edifício mais alto da vila da Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga.

A vítima, com cerca de 35 anos, de nacionalidade brasileira, caiu desemparada do quarto andar de um prédio na Avenida da República, no centro da Póvoa de Lanhoso.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso prestaram os primeiros socorros ao operário, transportando-o de seguida para o Hospital Central de Braga, enquanto a GNR da Póvoa de Lanhoso registou a ocorrência, tendo sido já dado conhecimento à Autoridade das Condições de Trabalho.