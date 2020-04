Póvoa de Lanhoso distribui 32 mil máscaras pela população

Luís Moreira Hoje às 21:20 Facebook

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso vai fazer chegar 32 mil máscaras à casa dos povoenses.

Esta medida, diz o Gabinete de Imprensa da Autarquia, "tem em vista o regresso parcial à vida social, de forma a que a população esteja mais protegida".

A distribuição, feita em colaboração com os CTT, inclui ações de sensibilização para o seu uso, em complemento com a continuidade de outras medidas de proteção, como, por exemplo, a lavagem frequente das mãos e a manutenção de distanciamento social.

"Apelamos ao uso de máscaras sociais para minimizar as possibilidades de contágio. Não podemos cometer o erro de abrandar as medidas de proteção. O regresso gradual à vida social tem de ser feito com muito cuidado", sublinha o Presidente da Câmara Municipal, Avelino Silva.