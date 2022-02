Póvoa de Lanhoso quer circular urbana

A via circular urbana da Póvoa de Lanhoso foi apresentada durante a campanha eleitoral pelo presidente eleito nas autárquicas de setembro passado, Frederico Castro, como a obra do mandato. A traçado, que agora foi apresentado às Infraestruturas de Portugal, deve retirar os camiões da zona urbana e tornar mais rápido o acesso ao centro.

A proposta da Câmara da Póvoa de Lanhoso prevê uma via com oito quilómetros, com quatro faixas de rodagem e passeios, na zona urbana, e duas faixas no restante percurso, bem como uma ciclovia ao longo de todo o itinerário. A circular deve partir, a sul, da zona dos hipermercados e circundar a vila até à zona do cruzamento de Covelas, na Estrada Nacional 103, a norte.

O autarca povoense recebeu, na quarta-feira, diretor de empreendimentos rodoviários e gestor da área rodoviária da Infraestruturas de Portugal (IP) Engenharia, José Faísca, para apresentar esta proposta de traçado. Segundo a informação da Câmara da Póvoa de Lanhoso, a reunião veio na sequência de outras, no decorrer das quais já foram debatidas as diferentes possibilidades de financiamento para a construção desta circular.