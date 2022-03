Póvoa de Lanhoso retoma a procissão de São José

As Festas de São José, que decorrem entre 12 e 20 de março, na Póvoa de Lanhoso, retomam a realização da procissão em honra do padroeiro depois da suspensão ditada pela pandemia.

Estas festas são a primeira grande romaria do ano na região do Minho e revestem-se de uma grande importância económica, religiosa, cultural, desportiva e social para o concelho. "Temos de tentar normalizar o nosso dia-a-dia. Sem pressa a mais, mas tão breve quanto possível. Os últimos dois anos foram duros, difíceis, e muita gente precisa deste momento", considerou o presidente da Câmara Municipal, Frederico Castro, na apresentação do programa das Festas.

A procissão, ponto alto das festividades, sai à rua no dia 19 de março e percorre as principais artérias da vila, a partir das 15 horas, contando com 33 andores (29 dos padroeiros das freguesias, o andor de São José, o andor do Menino Jesus, o andor de Nossa Senhora da Misericórdia e o andor de São Marçal).

Uma das novidades deste ano é a aposta exclusiva em artistas locais. O programa festivo foi delineado "num contexto de pandemia agravada", o que condicionou as propostas. A descentralização dos palcos para dividir o público e evitar ajuntamentos, e os moldes em que vai ser realizada a procissão são disso exemplo.