Póvoa de Lanhoso vai requalificar o parque escolar

Em reunião do executivo camarário da Póvoa de Lanhoso, realizada esta quarta-feira, foi aprovado a abertura de um procedimento para contratualizar um empréstimo que pode ir até aos 700 mil euros com o objetivo de reabilitar os edifícios escolares.

A Câmara Municipal justifica a necessidade de intervenção nas escolas do concelho com o "estado de degradação em que estes equipamentos se encontram".

Serão abrangidas por esta intervenção as escolas Secundária da Póvoa de Lanhoso e Básica de Taíde; os jardins de infância de Taíde, de Travassos, de Simães e de Garfe; as escolas EB1/JI da Póvoa de Lanhoso; e os centros educativos António Lopes, D.ª Elvira Câmara Lopes e Educativo do Cávado.

Os investimentos carecem ainda da autorização prévia da Assembleia Municipal, pelo que foi também deliberado enviar o pedido a este órgão