Póvoa de Lanhoso vai ter cobertura móvel total

Acordo com a Altice também contempla a fibra ótica que pode chegar a 90% dos munícipes.

O município da Póvoa de Lanhoso e a Altice Portugal assinaram um protocolo para investimento em fibra ótica e redes móveis. O acordo, que prevê um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros, vai permitir que o concelho atinja uma cobertura de rede móvel de 99,9% e de fibra ótica acima de 90%.

Aludindo às novas necessidades trazidas pela pandemia - como o recurso ao teletrabalho e ao ensino à distância - o presidente da Câmara Municipal, Frederico Castro, assegurou que o município ficará mais bem preparado no futuro. "As famílias tiveram de se adaptar, o concelho teve de se adaptar e este reforço das infraestruturas também nos permite assegurar às pessoas que, se precisarmos, vamos ter melhores meios", refere o autarca.

Através desde protocolo, a Altice Portugal compromete-se a instalar quatro antenas de rede móvel (voz e dados) nas freguesias de Ferreiros, São João de Rei, Campo e Louredo e Travassos; a partilhar conhecimento no âmbito de necessidades futuras; e a permitir o acesso do município a uma rede de condutas, com 44 quilómetros, o que irá permitir fazer ligações de rede entre edifícios municipais.

Este ano, a Altice Portugal vai celebrar 70 acordos deste tipo com 70 Municípios, ou seja, cerca de 20 por cento dos Municípios do país