Queimado em explosão numa pedreira retirado de helicóptero da Póvoa de Lanhoso

Uma vítima queimada numa explosão vai ser transportada de helicóptero para o hospital, a partir da estrada nacional que liga Braga à Póvoa de Lanhoso. O queimado estava a ser transportado num veículo privado da pedreira onde terá sofrido um acidente de trabalho, mas foi necessário chamar meios de socorro, que ativaram o héli do INEM.

A estrada foi cortada junto às bombas de combustível na Póvoa de Lanhoso, para que o helicóptero pudesse aterrar em segurança e fazer o transporte da vítima para o hospital.

O queimado, trabalhador de uma pedreira na fronteira entre a Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, terá sofrido ferimentos numa explosão no local de trabalho. Estava a ser transportado num veículo da empresa para o hospital, em Braga, quando o seu estado de saúde se deteriorou, na zona da rotunda do Ouro, e foi pedida ajuda.

A vítima sofreu queimaduras do peito para cima, tendo os membros inferiores sido pouco afetados. Tinha botas de proteção e estava vestida com roupa de trabalho, segundo foi possível apurar.

No local, a tratar do transporte do ferido, estão os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, com a presença do comandante António Veloso, a VMER da Braga e a GNR da Póvoa de Lanhoso.