Regimento de Cavalaria 6 faz exercícios na Póvoa de Lanhoso

O Regimento de Cavalaria n.º6 (RC6), aquartelado em Braga, realizou, entre os dias 1 e 4 de fevereiro, um exercício militar nas freguesias de Calvos, Oliveira e Serzedelo, na Póvoa de Lanhoso.

Dois esquadrões com cerca de 60 militares participaram no treino operacional, a cargo do grupo de reconhecimento e encargo operacional do RC6.

O exercício consistiu em aprimorar técnica, com provas topográficas, travessia de cursos de água e técnica de combate de secção. Este tipo de treinos, adianta fonte do RC6, fazem parte das operações de prevenção. Trata-se de um treino operacional e não significa que venha a ser usado num teatro de operações brevemente.

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Frederico Castro, visitou o posto de comando do exercício, no dia 3 de fevereiro, acompanhado pelo vereador responsável pela Proteção Civil, Ricardo Alves, e pelo comandante do RC6, coronel Jorge Paulo Martins Henriques. "A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso manifesta satisfação pela escolha do nosso território para a realização deste exercício pelas forças do Exército e das Forças Armadas Portuguesas", afirma o autarca.

O RC6 está equipado com as viaturas blindadas Pandur II 8x8 em diferentes configurações: reconhecimento, posto de comando, comunicações, veículo de combate, veículo de recuperação, viatura médica e viatura com mísseis antitanque. Estas viaturas estiveram em teatros de operações no Kosovo e na Lituânia e atualmente encontram-se na República Centro-Africana (RCA).