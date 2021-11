Simulacro alerta para a sinistralidade rodoviária na Estrada Nacional 103

Joaquim Gomes Ontem às 22:05 Facebook

As imagens das consequências mortais de um acidente de viação simulado, este domingo, na Estrada Nacional 103, entre Braga e Póvoa de Lanhoso, chamaram a atenção para a sinistralidade rodoviária, a propósito do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada.

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Frederico Castro, destacou ao JN terem sido "escolhidas estas imagens impactantes para impressionar as pessoas, pois quanto mais se sentirem chocadas com este tipo de simulacros, mais cuidado terão". Mensagem que chega numa altura em que as condições climatéricas são mais propícias para ocorrência de acidentes e se aproximam as movimentações do Natal e do Ano Novo.

"Há curvas extremamente perigosas nas primeiras horas da manhã neste troço da Estrada Nacional 103, por isso escolhemos este local", ao quilómetro 52 da EN103, disse Frederico Castro. "Temos de fazer as pessoas refletirem nesta problemática", acrescentou.

"Estamos a preparar outros simulacros com a GNR, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e o INEM, porque a Proteção Civil a por missão não só de agir nos momentos em que é chamada, como a desenvolver estas ações preventivas, que se estenderão a mais problemáticas, como os acidentes com tratores e proteção das crianças", referiu o autarca.