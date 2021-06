Um morto e sete feridos em acidente na Póvoa de Lanhoso

Delfim Machado Hoje às 18:50 Facebook

Um acidente ocorrido na Estrada Nacional 103 que liga Póvoa de Lanhoso a Vieira do Minho causou uma vítima mortal e sete feridos, três deles graves, este domingo de tarde.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso foram alertados às 17.23 horas e mobilizaram oito viaturas, sete das quais ambulâncias. Chegados ao local, depararam-se com uma colisão entre dois automóveis ligeiros de passageiros, com oito feridos.

Uma das vítimas acabaria por falecer no local, sendo que os restantes são três feridos graves e quatro ligeiros, já todos transportados pelas equipas de socorro dos bombeiros para o Hospital de Braga.

A colisão deu-se na Estrada Nacional 103, à passagem pela freguesia de Serzedelo, numa zona onde é frequente ocorrerem acidentes com gravidade. Às 18.45 horas, a estrada ainda permanecia com o trânsito condicionado e os bombeiros estavam a preparar a remoção do cadáver para o gabinete médico-legal do Hospital de Braga.

No local está a GNR da Póvoa de Lanhoso, que tomou conta da ocorrência.