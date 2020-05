Associação do Vale do Homem e Câmara de Terras de Bouro lançam campanha de apoio ao comércio

Luís Moreira Hoje às 21:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Distribuição de cartazes e folhetos informativos apelando à compra no comércio local e ao cumprimento das regras de segurança, e oferta de um kit de proteção entre as ações desenvolvidas.

A Associação Empresarial do Vale do Homem (AEVH) e a Câmara Municipal de Terras de Bouro saíram esta terça-feira às ruas da vila para divulgar a campanha "Comércio com Vida! Compre Cá - Terras de Bouro tem!", uma iniciativa de apoio aos comerciantes e de sensibilização da população local "para preferir, sempre, as compras no comércio de proximidade".

A campanha abarca todo o concelho, de Moimenta a S. Bento da Porta Aberta, Rio Caldo e Valdozende, assim como a vila do Gerês e outros espaços de comércio mais periféricos. Iniciou-se em Vila Verde, e conclui-se em Amares.

Na ocasião, o presidente do Município, Manuel Tibo, lembrou as medidas de incentivo que já tomou ao nível de isenções de taxas e licenças, alargamento de prazos e implementação de dinâmicas de apoio indireto à retoma económica.

Já o presidente da AEVH, José Manuel Lopes, sublinhou que "quer dar uma mensagem clara aos empresários, a de que estamos cá para os apoiar e incentivar nesta fase da retoma".