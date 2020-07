Atingido com pedra da Cascata do Arado no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem foi atingido, na cabeça e na cara, com uma pedra da Cascata do Arado, ao final da tarde deste sábado, em Terras de Bouro, distrito de Braga, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A vítima, com cerca de 20 anos, residente em Marco de Canaveses, encontrava-se nesta cascata do Rio Arado, na localidade de Ermida, freguesia de Vilar da Veiga, quando uma pedra se desprendeu da penedia, atingindo-a na cabeça e na cara. O jovem ficou com um traumatismo crânio-encefálico, estando consciente à chegada ao Hospital de Braga, em ambulância da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa.