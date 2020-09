Bombeiros combatem no Gerês incêndio vindo da Galiza

Joaquim Gomes Hoje às 15:48 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro estão a combater um grande incêndio florestal, oriundo da Galiza, para proteger o Parque Nacional da Peneda-Gerês, num total de quatro dezenas de operacionais e onze viaturas, com apoio de um meio aéreo.

O fogo lavra desde a manhã deste domingo, na Galiza, Espanha, estando a caminho de Portugal. Foram desencadeados esforços para proteger diretamente a zona do antigo complexo das Minas dos Carris, que se situa num dos pontos mais altos da Serra do Gerês.

Segundo revelou ao JN, já ao início da tarde deste domingo, o comandante dos bombeiros de Terras de Bouro, José Amaro, o fogo veio do território do Parque Natural do Xurês, mas sempre numa lógica de espaço transfronteiriço, sobre a proteção da reserva mundial de biosfera, os operacionais começaram a tomar posição e a combater as chamas.