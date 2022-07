Câmara de Terras de Bouro diz ao Tribunal que não tem de indemnizar por demolição de prédio

Luís Moreira Hoje às 18:44 Facebook

A Câmara de Terras de Bouro contestou a ação interposta no Tribunal Administrativo de Braga pela empresa IMEG, LDA, de Braga, contra a ordem de demolição dada em maio, com o prazo de 90 dias, de um prédio que estava a ser construído na vila do Gerês.

Conforme o JN noticiou, a firma pede a legalização da obra, ou, em contrapartida, uma indemnização de 1,2 milhões de euros.

A contestação, a cargo do advogado Paulo Valente Monteiro, defende que o erro camarário que deferiu a construção do prédio com quatro pisos, em violação do PDM, que apenas permite três, se deveu ao facto de a IMEG ter enviado plantas do projeto, onde constava o acrescento de um quarto piso, mas sem o identificar através de tinta vermelha - como é de uso - o que fez com que os serviços técnicos não o detetassem.