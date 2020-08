Câmara de Terras de Bouro põe segurança ilegal na praia

Joaquim Gomes Hoje às 14:16 Facebook

A PSP detetou o exercício de segurança privada ilegal, na praia fluvial de Alqueirão, em frente à Albufeira da Caniçada, no Gerês, Terras de Bouro, e iniciou um processo-crime contra o Município de Terras do Bouro. Porém, apesar da atuação policial, a Câmara vai manter a segurança ilegal no local.

A PSP explica que tais tarefas "eram passíveis de confundir aquela sua ação com a atividade das forças de segurança". Mas o presidente da Câmara, Manuel Tibo, afirmou ao JN que "a segurança privada continuará, como previsto até ao dia 31 de agosto", mesmo após aquele aviso.

"Eu não abdicarei das minhas responsabilidades, enquanto responsável máximo da proteção civil municipal. Por isso, reunimos com a GNR e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, há mais de dois meses, para acautelar os riscos da pandemia", justificou.