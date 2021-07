Carro com família do Porto despista-se no Gerês e deixa mulher ferida

Joaquim Gomes Hoje às 17:49 Facebook

Um carro onde seguia uma família capotou, ao princípio da tarde deste sábado, no Gerês, causando ferimentos numa mulher, que foi transportada para o Hospital Central de Braga.

A vítima, com 43 anos, residente no Porto, foi assistida logo no local por socorristas da Delegação de Rio Caldo Cruz Vermelha Portuguesa, que a transportaram ao Serviço de Urgência do principal hospital da região do Minho.

No despiste, seguido de capotamento, o veículo embateu num poste de eletricidade, que acabou por ficar derrubado na via.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 308, perto do acesso ao Banco do Ramalho (Ortigão), na localidade de Assureira, entre Rio Caldo e a vila do Gerês, em Vilar da Veiga, a maior freguesia do concelho de Terras de Bouro.

A GNR da Vila do Gerês registou a ocorrência.