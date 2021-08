Choque frontal faz três feridos no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 12:51, atualizado às 13:00 Facebook

Três pessoas ficaram feridas em resultado de um choque frontal ocorrido na madrugada deste sábado, em Terras de Bouro, distrito de Braga.

Dois dos feridos neste acidente em Vilar da Veiga foram transportados para o Hospital Central de Braga, um com trauma na perna direita e a outro com alterações do estado de consciência. As vítimas, que não correm perigo de vida, de 27 e 21 anos, residem em Guimarães.

No local estiveram três viaturas da Cruz Vermelha de Rio Caldo, com seis operacionais, e os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, com um veículo e mais três operacionais.

A ocorrência foi registada pelo Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês