Corpo de jovem desaparecido no Gerês encontrado pelos mergulhadores

O jovem que estava desaparecido desde a tarde deste domingo, algures na Albufeira da Caniçada, em Terras de Bouro, Gerês, foi encontrado já sem vida por equipas de mergulhadores.

Faltavam poucos minutos para as 12 horas desta segunda-feira quando o cadáver da vítima, de 21 anos, residente na zona do Grande Porto, foi resgatado junto ao local onde na tarde deste domingo se lançou da ponte que liga as freguesias de Rio Caldo a Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga.

A GNR está com as várias corporações de bombeiros na Marina de Rio Caldo, para onde o cadáver foi provisoriamente levado e de onde seguirá para o Gabinete Médico Legal e Forense do Cávado, em Braga, para ser autopsiado.