Dobro de visitas ao Gerês rendeu mais de 500 multas

Estacionamento, acesso a zonas de proteção total e fogueiras foram principais razões dos autos levantados.

Com o refúgio que muitos portugueses encontraram este verão nas zonas mais rurais do país, em especial no único parque nacional do país, a Peneda-Gerês, houve registo de mais de meio milhar de multas por infrações nas visitas ao parque, além de um elevado número de acidentes nas praias fluviais e cascatas.

Segundo dados oficiais da GNR, até ao passado dia 17, só nas praias fluviais entre Rio Caldo e Vilar da Veiga, em Terras de Bouro, onde se registaram três mortes (mais duas que no ano passado), o comando Territorial de Braga aplicou 154 autos de contraordenação em áreas balneares, grande parte dos quais por condução de motos e embarcações sem a carta de condução. O estacionamento irregular nas zonas fluviais, colocando em causa a circulação dos veículos de socorro, levou ao levantamento de 230 multas, com 157 autos por acesso a zonas de proteção total.